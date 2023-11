An der Mecklenburgischen Seenplatte wird ein schwarzer eiserner Adler vermisst. Unbekannte hätten die Skulptur und eine blattgoldverzierte Halbkugel, auf der der Vogel auf einem Weltkriegsdenkmal thronte, neben der Dorfkirche von Kieve gewaltsam abgetrennt und entwendet, teilte die Polizei am Dienstag in Neubrandenburg mit. Die Diebe sollen zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag zugeschlagen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.