Mit einem feierlichen Akt hat die Stadt Neubrandenburg den Unternehmer und Orgel-Spender Günther Weber zum Ehrenbürger ernannt. Damit werde das außerordentliche gesellschaftliche Engagement Webers gewürdigt, sagte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Samstag vor rund 800 Gästen in der Konzertkirche Neubrandenburg. Der 75-Jährige sei ein Mann, der das Potenzial von Menschen erkenne, fördere und dafür sorge, dass diese es auch ausbauten. Der aus Hessen stammende Unternehmer Weber war 1999 nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen.

Mit einem feierlichen Akt hat die Stadt Neubrandenburg den Unternehmer und Orgel-Spender Günther Weber zum Ehrenbürger ernannt. Damit werde das außerordentliche gesellschaftliche Engagement Webers gewürdigt, sagte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Samstag vor rund 800 Gästen in der Konzertkirche Neubrandenburg. Der 75-Jährige sei ein Mann, der das Potenzial von Menschen erkenne, fördere und dafür sorge, dass diese es auch ausbauten. Der aus Hessen stammende Unternehmer Weber war 1999 nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen.

Er baute den Schneidemaschinenhersteller Weber Maschinenbau GmbH auf, bei dem weltweit rund 1500 Menschen arbeiten - davon 450 in zwei Betrieben in der Region Neubrandenburg. Die Firma gilt als Weltmarktführer bei der Entwicklung von Hochleistungsschneidemaschinen. Weber hat in Neubrandenburg eine Stiftung gegründet, die seit Jahren Kinder- und Jugendinitiativen fördert. Dazu gehört die Reihe "Mein Körper gehört mir", mit dem Kinder vor Missbrauch geschützt werden sollen, und ein Bildungsprojekt von der Kita bis zur Ausbildung, wie Witt sagte.

Der Geehrte finanzierte zudem eine neue große und rund zwei Millionen Euro teure Orgel, die zwei führende deutsche Orgelbauer 2017 in die Konzertkirche eingebaut haben. Weber ist ein Beispiel für das Zusammenwachsen von West und Ost, sagte MV-Ex-Innenminister Lorenz Caffier (CDU), der den Unternehmer ebenfalls würdigte.

Die Maschinen der Firma sorgen dafür, dass Wurst, Käse, Schinken und Fleisch in Scheiben geschnitten und verpackt in Supermärkten vertrieben werden können. Die Zentrale ist in Breidenbach (Hessen). Neubrandenburgs Satzung sieht vor, dass nur lebende Menschen mit bestimmten Verdiensten Ehrenbürger werden, die mit dem Tod wieder erlischt. Weber ist nach vielen Sportlern der erste Unternehmer, dem die Ehre in Neubrandenburg zuteil wurde.