Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Neustrelitz können das Weltraumwetter nun besser überwachen. Wie das Schweriner Wissenschaftsministerium am Freitag mitteilte, wurde eine neue, elf Meter lange Triband-Antenne an der Mecklenburgischen Seenplatte in Betrieb genommen.