Nach einem Wohnungsbrand in der Nacht zum Samstag hat die Feuerwehr in Neustrelitz einen 60-jährigen Mann leblos aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes, wie ein Sprecher mitteilte. Ein 38-jähriger Mann sei in diesem Zusammenhang bereits festgenommen worden. Weitere Details zum mutmaßlichen Tathergang und der Brandursache blieben zunächst unklar.