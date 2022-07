BBL-Aufsteiger Rostock Seawolves hat den ersten neuen Spieler für seine Premieren-Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Dennis Nawrocki, der zuvor bei Absteiger Gießen 46ers aktiv war, erhält bei den Mecklenburgern einen Einjahresvertrag, teilte der Club am Donnerstag mit. Trainer Christian Held lobte die spielerischen Qualitäten des Guard: «Dennis wird mit Sicherheit den ein- oder anderen wichtigen Dreier treffen, aber uns auch defensiv helfen und uns Stabilität geben.»

Der gebürtige Braunschweiger passe aber auch menschlich hervorragend zur Mannschaft. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte der 29-Jährige 82 Partien in der Bundesliga und freut sich auf seinen neuen Verein. «Ich kann es kaum erwarten, in der Wolfshöhle aufzulaufen und mit den Fans die Stadthalle zu rocken», zitierten die Seawolves den Profi, der zurzeit noch in San Diego Urlaub macht.