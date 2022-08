Die Zeiten für Kutter- und Küstenfischer sind hart. An der Ostsee denken viele über eine Aufgabe des Betriebes nach. Ein Teil der Flotte wird auch in diesem Jahr verschrottet.

In Mecklenburg-Vorpommern sind bis kurz vor Ablauf der diesjährigen Frist elf Anträge auf Abwrackprämien für Ostseefischerei-Kutter eingegangen. Das teilte das zuständige Landwirtschaftsministerium auf Anfrage mit. Die Frist endete am 15. August, nun werden die Anträge bearbeitet. In der ersten Abwrackrunde 2021 gingen 20 Anträge ein.

Die Prämien sollen Fischer zur Reduzierung der Fangkapazitäten motivieren. Fischarten wie Dorsch und Hering stehen in der Ostsee unter anderem wegen des Klimawandels stark unter Druck. Die Europäische Union hat immer wieder Fangquoten gesenkt, um die Bestände zu schützen. Dadurch lohnt sich die Fischerei für immer mehr Fischer nicht.

Derzeit sind laut Ministerium 618 Fischereifahrzeuge für die Fischereiflotte M-V registriert (Stand 15. August). Es gibt 224 Betriebe im Haupterwerb, 155 Betriebe im Nebenerwerb. Nicht alle Betrieben seien aber aktuell aktiv - das heißt, nicht alle erwarben für dieses Jahr die erforderliche Fangerlaubnis. Prämiengefördert werden ausschließlich Betriebe im Haupterwerb.

Aus Sicht des Landwirtschaftsministeriums in Schwerin wird die schwierige Lage noch mehrere Jahre anhalten. Die Quotenlage sei desaströs. Die Prämien sollen Betriebe finanziell und sozial abfedern, die sich verkleinern oder sich gar ganz aufgeben wollen. Die Prämien sind abhängig von der Fahrzeuggröße und liegen zwischen 15 000 Euro und 5000 Euro je Bruttoraumzahl (BRZ). Es gelten Höchstgrenzen je Klasse.

