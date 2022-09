Ein rasanter Autoausflug endet auf der A20 mit mehr als 200 000 Euro Schaden. Ein Luxusauto-Fahrer war zu schnell. Andere Autofahrer hatten noch Glück. Nun ermittelt die Polizei.

Ein junger Autofahrer aus Dänemark hat einen erst einen Monat alten Luxuswagen auf der Autobahn 20 in Nordwestmecklenburg zu Schrott gefahren - und muss sich nun verantworten. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, prallte der 29-Jährige mit dem Mietwagen am Dienstag bei Bobitz gegen die Mittelleitplanke. Der Wagen drehte sich mehrfach und blieb auf der Überholspur in Fahrtrichtung Rostock stehen. Am Sportwagen entstanden rund 200.000 Euro Schaden, dazu kamen weitere Schäden.

Trümmerteile flogen auf die Gegenfahrbahn in Richtung Lübeck, wo sie das Fahrzeug einer Autofahrerin trafen. Das Auto der 51-jährigen Frau wurde beschädigt, sie blieb aber unverletzt und konnte die Fahrt fortsetzen. Der Sportwagenfahrer und sein 40-jähriger Beifahrer, beide aus der Region Kopenhagen, blieben ebenfalls unverletzt.

Die A20 war nach Rostock rund eineinhalb Stunden gesperrt. Die Unfallursache werde ermittelt. So wird geprüft, ob die Männer zu schnell für die Fahrbahnverhältnisse unterwegs waren. Nach ersten Ermittlungen droht dem Fahrer wohl ein Bußgeld und er müsse für den Schaden aufkommen, hieß es.

Die mittlere Schutzplanke der A20 war bei dem heftigen Aufprall durchgebrochen. Nun müssten Autofahrer in den nächsten Tagen vorerst mit Einschränkungen langsamer auf der A20 bei Bobitz fahren.

