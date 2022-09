Bei einem Wohnhausbrand an der Ostseeküste des Landkreises Nordwestmecklenburg ist in der Nacht zu Mittwoch ein geschätzter Schaden von rund 15 Millionen Euro entstanden. Das gesamte Gebäude an der Strandpromenade von Boltenhagen sei nach ersten Einschätzungen nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit. Das Haus sei evakuiert worden, elf Bewohner und Bewohnerinnen seien betroffen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.