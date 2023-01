Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ist ein 21-Jähriger in Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg schwer verletzt worden. Ein vermummter Tatverdächtiger habe dem jungen Mann gegen Mitternacht mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Der 21-Jährige sei daraufhin sofort zu Boden gegangen, habe gekrampft und schließlich das Bewusstsein verloren. Der Mann wurde mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht. Der Grund des Konfliktes zwischen den beiden Gruppen aus vier und zehn Personen war zunächst ungeklärt.