Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte und einer Garage in Kneese bei Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist Sachschaden in Höhe von rund 450.000 Euro entstanden. Das Haus sei einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Ursache für das Feuer am Freitag sei unklar. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der 73-jährige Bewohner war den Angaben zufolge beim Ausbruch des Brandes nicht im Haus. Die Feuerwehr - in der Spitze mit bis zu 74 Einsatzkräften am Brandort - konnte ein Übergreifen der Flammen auf die andere Doppelhaushälfte verhindern.