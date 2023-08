Beim Vorbeifahren an einer Baustelle ist ein Linienbus im Landkreis Nordwestmecklenburg mit der schweren Eisenschaufel eines Baggers zusammengestoßen. Dabei wurden am Mittwoch auf der Bundesstraße 104 in Lützow vier Menschen verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 57 Jahre alte Baggerfahrer an der Baustelle anscheinend zu weit mit dem Greifarm ausgeholt, so dass die Baggerschaufel kurzzeitig in das Straßenprofil hineinreichte.

Der Baggerfahrer und der 42 Jahre alte Busfahrer wurden so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden mussten. Zwei der acht Fahrgäste im Linienbus wurden leicht verletzt. Der Sachschaden am Bus wurde zunächst auf 40.000 Euro geschätzt, könne aber auch höher liegen, hieß es. Gegen den Baggerfahrer werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.