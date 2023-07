Der Brand eines Einfamilienhauses in Alt Meteln (Nordwestmecklenburg), das am Wochenende dabei zerstört wurde, geht vermutlich auf einen technischen Defekt beim Laden eines Akkus zurück. Das haben bisherige Ermittlungen ergeben, wie Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagten. Das Feuer war am Samstag im Obergeschoss des Wohnhauses ausgebrochen, in dem sich nur der 16-jährige Sohn der Familie mit einer Freundin aufhielt. Dort soll unter anderem ein Computer-Tablet zum Aufladen am Stromnetz angeschlossen gewesen sein.