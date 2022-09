Das Feuer in einem Wohnhaus in Boltenhagen (Nordwestmecklenburg), bei dem in der Nacht zu Mittwoch ein Millionenschaden entstand, ist von einem Heizstrahler auf einem der oberen Balkons ausgegangen. In dem Zusammenhang wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen den Besitzer der Wohnung ermittelt, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin am Freitag sagte. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte das Feuer von dem gasbetriebenen Heizgerät auf das Dach des Hauses mit elf Wohnungen am Ostseestrand übergegriffen und sich danach auf fast das gesamte Haus ausgebreitet.