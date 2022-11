Auf der Autobahn 20 bei Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind in der Nacht zu Freitag bei einem Auffahrunfall drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 20-Jähriger war mit seinem Auto kurz vor der Anschlussstelle Zurow in Fahrtrichtung Rostock auf einen vor ihm fahrenden Transporter mit Anhänger aufgefahren, wie die Polizei Rostock am frühen Freitagmorgen mitteilte. Er habe seine Geschwindigkeit nicht angepasst, obwohl die Sicht wegen Nebels sehr eingeschränkt war. Der 41-jährige Fahrer des Transporters sowie zwei Mitfahrer wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.