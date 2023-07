Ein Fahrradfahrer aus der Altmark ist am Sonntagabend in das Hafenbecken in Wismar gestürzt. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend im touristisch beliebten Hafen der Hansestadt Wismar, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der 63-Jährige aus dem Landkreis Stendal fiel mit seinem Elektro-Rad zwischen einem Boot und der Kaimauer in das etwa sechs Meter tiefe Wasser, und prallte gegen eine der beiden Seiten.