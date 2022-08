Die Polizei in Nordwestmecklenburg fahndet nach jungen mutmaßlichen Brandstiftern, die an einer Autobahn Feuer gelegt und so den Verkehr behindert haben sollen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, handelt es sich um zwei 16 bis 20 Jahre alte schlanke Männer, die südlich von Wismar auf einer A14-Brücke nahe der Ortschaft Schimm gesehen wurden. Unterhalb der Brücke, über die ein Landweg verläuft, hatte es am Mittwochabend einen größeren Böschungsbrand gegeben, den Feuerwehrleute löschen mussten.