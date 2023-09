Ein Mann soll am Montagnachmittag im Zug von Wismar nach Berlin den Ausstieg fast verpasst und dann missbräuchlich die Notbremse gezogen haben. Er hat sich während der Abfahrt des Zuges in Bad Kleinen in der Bahn noch von Angehörigen verabschiedet, als der Zug schon anrollte, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte. Er wäre nach den Angaben vermutlich nicht mehr rechtzeitig hinausgekommen, weshalb er die Notbremse gezogen habe.

Als das alarmierte Zugpersonal den Mann am Bahnhof zur Rede stellte und seinen Ausweis verlangte, habe dieser aggressiv reagiert und sei mit einem Auto vom Vorplatz aus geflüchtet, hieß es. Dieses hatte ein Kennzeichen mit dem Kürzel GVM für den Altkreis Grevesmühlen, welches ein Zeuge meldete. Nun will die Bundespolizei den Fahrzeughalter aufsuchen und so den Fahrer finden.

Der Personenzug hatte durch den mutmaßlichen Missbrauch etwa 20 Minuten Verspätung. Laut Bundespolizei wird der Missbrauch von Nothilfemitteln mit einer Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet.