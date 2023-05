Ein Vater und seine zwei Kinder sind mit einem Transporter im Landkreis Nordwestmecklenburg gegen einen Baum geprallt - und alle verletzt worden. Der 43-jährige Mann sowie seine fünf Jahre alte Tochter wurden mit Bein- beziehungsweise Halsverletzungen in die Notaufnahme der Helios-Kliniken Schwerin gebracht, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Beide hätten das Fahrzeug selbst verlassen können. Der achtjährige Sohn war eingeklemmt, wurde von der Feuerwehr geborgen und mit schweren Beinverletzungen in die Notaufnahme der gleichen Klinik gebracht.