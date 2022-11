Verfassungsfeindliche Symbole sind in einem Wohnhaus in Wismar angebracht worden. Auf eine Wand im Hausflur wurden Polizeiangaben zufolge Hakenkreuze sowie das Porträt eines Mannes, der Adolf Hitler ähnle, gezeichnet. Auch der Schriftzug "Sieg heil" stehe auf der Wand. Der oder die Täter seien bislang unbekannt. In dem Haus befindet sich eine Kinderarztpraxis. Eine Ärztin meldete ihre Entdeckung am Donnerstag der Polizei. Die Beamten haben Strafanzeige aufgenommen und suchen nach Zeugen.