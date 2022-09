Ein Schaden von rund 100.000 Euro ist bei einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Wismar entstanden. 15 Menschen mussten sich am Abend in Sicherheit bringen, zwei wurden verletzt. Zur Ursache gibt es einen Verdacht.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wismar mussten am Sonntagabend 15 Menschen gerettet werden, wobei zwei Hausbewohner leicht verletzt wurden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, war das Feuer am Sonntagabend im Keller eines Treppenhauses in dem mehrgeschossigen Gebäude ausgebrochen. Es wird wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ordnete am Montag den Einsatz eines Brandgutachters an, der die genaue Ursache des Feuers herausfinden soll.

Bei den Rettungsarbeiten half den Feuerwehrleuten ein Baugerüst, das derzeit an dem Haus steht und das zur Flucht der Mieter genutzt werden konnte. Danach wurde das Feuer gelöscht, alle Wohnungen des Treppenaufganges seien vorerst aber unbewohnbar. Ein 42 Jahre alter Vater und seine vierjährige Tochter kamen mit einer leichten Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Der Gesamtschaden wird bisher auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Laut Polizei wurden erste Spuren am Tatort gesichert. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter oder wurden vom Vermieter in anderen Wohnungen untergebracht.

