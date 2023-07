Ein voller Einkaufswagen kann auch vor schweren Verletzungen schützen - so ging es einem Rentnerpaar in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald). Wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte, hatte ein 56 Jahre alter Autofahrer am Freitag vergessen, sein Auto auf einem Supermarktparkplatz zu sichern. Der 1,5 Tonnen schwere Wagen rollte in Richtung des benachbarten Discounters. Er prallte nach 30 Metern gegen eine 83-jährige Frau. Die Seniorin war zusammen mit ihrem Mann gerade dabei, ihren Einkauf aus dem Einkaufswagen in ihr Auto zu laden. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus.