Die Zahl der Ertrunkenen ist in Mecklenburg-Vorpommern in den ersten sieben Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) von Donnerstag wurden bis zum 25. Juli sieben Todesfälle in Fluss, Meer, See oder Graben verzeichnet, im Vorjahreszeitraum waren es noch sechs. Alle Ertrunkenen von Januar bis Juli 2023 waren laut DLRG männlich.