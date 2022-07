Der in Greifswald stationierte Rettungshubschrauber "Christoph 47" ist im ersten Halbjahr dieses Jahres häufiger zu Einsätzen ausgerückt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 780 Einsätze führt die am Montag von der DRF Luftrettung veröffentlichte Halbjahresbilanz für das Greifswalder Team an. Für das erste Halbjahr 2021 hatte die DRF 693 angegeben.