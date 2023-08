Nach dem Fund eines Toten im Barther Bodden hat die Polizei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Es handelt sich um einen 57 Jahre alten Segler aus Stralsund, dessen Leiche am Freitag im Schilfgürtel bei Nisdorf unweit von Altenpleen (Vorpommern-Rügen) gefunden wurde, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Zwei Stunden vorher hatte eine andere Seglerin am Freitag der Wasserschutzpolizei ein auf Grund gelaufenes Segelboot im Südosten des Boddengewässers unweit vom Hafen Nisdorf gemeldet.