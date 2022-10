Zwei Motorradfahrer sind bei Unfällen am Sonntag in Neubukow (Landkreis Rostock) und Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, nahm in Ueckermünde ein Autofahrer einem 55-jährigen Biker an einer Kreuzung die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, der Kradfahrer kam in eine Klinik. Der Autofahrer blieb äußerlich unverletzt.

In Neubukow wurde ein 67-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Kradfahrer musste am Ortseingang abrupt stark bremsen, um nicht auf ein davor fahrendes Auto aufzufahren. Dessen Fahrer hatte seinen Wagen bei der Einfahrt in die Kleinstadt ebenfalls stark abgebremst. Der Biker stürzte bei dem Bremsmanöver und kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik.