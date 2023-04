Ein Auto hat sich am Ostseestrand neben der Seebrücke Graal-Müritz (Landkreis Rostock) festgefahren. Der 34-jährige Fahrer war mit seiner Beifahrerin am späten Donnerstagabend wohl zu nah an die Ostsee gefahren und dort mit dem Wagen anschließend im Sand steckengeblieben, wie ein Sprecher der Polizei Rostock am Freitagmorgen sagte. Von einem ersten Abschleppversuch in der Nacht wurde abgesehen, da sich der SUV trotz Allradantrieb zum Teil im Sand eingegraben hatte und die Mittel eines Abschleppfahrzeuges nicht ausreichend gewesen wären, hieß es weiter.