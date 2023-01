Am westlichen Stadtrand von Rostock ist am Freitagnachmittag eine Frauenleiche gefunden worden. Ein Anwohner habe die leblose Person entdeckt und die Polizei alarmiert, sagte am Abend ein Sprecher des Rostocker Polizeipräsidiums. Bei der Toten handele es sich um eine seit mehreren Tagen vermisste 79-Jährige Frau aus dem benachbarten Stadtteil Lichtenhagen. Ein Gerichtsmediziner habe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung feststellen können. Nach derzeitigem Stand könne eine Straftat ausgeschlossen werden, hieß es.