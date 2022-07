Seenotretter haben Freitagnacht in zwei Einsätzen vier Segler in der Ostsee aus einer hilflosen Lage befreit. Im ersten Fall waren die Einsatzkräfte der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in sehr ruppiger See und bei starkem Wind der völlig erschöpften und durchnässten Zweier-Besatzung einer Segeljacht zu Hilfe gekommen, wie der Verein am Samstag mitteilte.