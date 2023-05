Die beiden jungen Männer, die seit Freitag bei Zehdenick im Kreis Oberhavel vermisst werden, sind trotz aufwendiger Suche weiterhin nicht gefunden worden. Nun sollen spezielle Spürhunde und Taucher am Großen Wentowsee eingesetzt werden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Neuruppin sagte. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass die beiden 22-Jährigen nach einer Herrentagsparty an den See und später wohl in den See gegangen waren.

Die beiden jungen Männer, die seit Freitag bei Zehdenick im Kreis Oberhavel vermisst werden, sind trotz aufwendiger Suche weiterhin nicht gefunden worden. Nun sollen spezielle Spürhunde und Taucher am Großen Wentowsee eingesetzt werden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Neuruppin sagte. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass die beiden 22-Jährigen nach einer Herrentagsparty an den See und später wohl in den See gegangen waren.

Die Gesuchten, die im Kreis Oberhavel und in Berlin wohnen, hatten am Himmelfahrtstag gemeinsam mit Freunden in Zabelsdorf, einem Ortsteil von Zehdenick, gefeiert. Laut Polizei sollen sie in der Nacht zu Freitag dann in Richtung Großer Wentowsee gegangen sein. Dort waren am Wochenende Kleidungsstücke von beiden Vermissten gefunden worden. Auch an ihren Wohnorten oder bei Verwandten waren die vermissten Männer bisher nicht aufgetaucht.

Der Große Wentowsee - ein bekanntes Badegewässer im Kreis Oberhavel - hat eine Fläche von 279 Hektar und gehört zur Oberen-Havel-Wasserstraße. Dort herrschen regelmäßigen Untersuchungen zufolge eingeschränkte Sichttiefen, die Rettungseinsätze im Notfall erschweren.