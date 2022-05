Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gibt es in der Stadt Neustadt-Glewe einen neuen Bürgermeister, in Hagenow bleibt der Amtsinhaber Verwaltungschef. Das geht aus den vorläufigen Endergebnissen der Wahlen am Sonntag hervor, wie Sprecher der Wahlleitungen erklärten. In Neustadt-Glewe gewann CDU-Herausforderer Steffen Klieme die Wahl mit 63,7 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaberin Doreen Radelow (SPD). Weitere Kandidaten gab es nicht.