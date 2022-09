Wer sich für Bio-Bauernhöfe, Öko-Landbau und handwerkliche Verarbeitung der Produkte interessiert, hat am 24. September in Mecklenburg-Vorpommern viele Möglichkeiten. Wie ein Sprecher des Umweltverbandes BUND am Mittwoch mitteilte, öffnen zur Bio-Landpartie MV 2022 diesmal 61 Höfe samt Bäcker, Käserei, Mühlen und Fleischverarbeitung ihre Pforten. Die zentrale Eröffnungsveranstaltung für die 15. Auflage der Bio-Landpartie soll auf dem Gelände der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) in Klein Trebbow bei Neustrelitz stattfinden.