Tausende Menschen haben in Mecklenburg-Vorpommern Bio-Bauernhöfe besucht. Insgesamt stellten sich am Samstag 61 Öko-Betriebe in zwölf Regionen des Landes bei der 15. sogenannten Bio-Landpartie vor. Besonderes Interesse habe es für die bäuerliche, ökologische Nutztierhaltung - vom Mobil-Stall für Bio-Hühner bis hin zur ganzjährigen Weide-Haltung von Angus-Rindern - gegeben, sagte der Organisator der Bio-Landpartie, Burkhard Roloff von der Naturschutzorganisation BUND, am Sonntag. "Alle Höfe berichteten von einer guten Stimmung und einer positiven Resonanz bei den Besuchern".