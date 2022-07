Nach langer Trockenheit gab es endlich landesweit Regen im Nordosten. Das freute am Freitag nicht alle: Die Premiere der Oper «Carmen» musste kurz vor Ende abgebrochen werden. Das Gute daran: Carmen blieb erstmal am Leben.

Holpriger Start für die Freiluft-Festspiele 2022 am Neustrelitzer Schlossgarten: Die Premiere des Opern-Klassikers «Carmen» musste am Freitagabend wegen wiederholter Regenschauer in der Mitte des letzten Aktes abgebrochen werden. Zuvor hatte Regen schon für drei Extra-Pausen gesorgt, in denen Wasser von der opulent gestalteten Bühne der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz befördert werden musste. Trotz der wetterbedingten Probleme feierten rund 700 Zuschauer die fast dreistündige Aufführung, die auch trockene Phasen hatte, mit viel Szenenapplaus und einem kräftigen Schlussbeifall.

Der Intendant nahm die Wetterprobleme gelassen. «Sie haben die erste Vorstellung gesehen, in der Carmen am Leben bleibt», sagte Müller, was von den Zuschauern ebenfalls mit Beifall quittiert wurde. In der Oper von Georges Bizet verführt die feurige Spanierin Carmen einen Soldaten, den sie später aber wieder verlassen will. Der Soldat geht für sie ins Gefängnis und nimmt auch viele andere Dinge auf sich.

Als Carmen ihn später doch verlassen will, tötet er sie - aber erst im letzten Bild des letzten Aktes, das zur Premiere dem Regen zum Opfer fiel. In den Hauptrollen brillierten die Mezzosopranistin Jana Markovic und der Tenor Bernd Könnes mit ihren Stimmen und sehr bewegenden Szenen.

Regie führt bei der Neustrelitzer Aufführung mit fast 40 Sängern, Schauspielern und Tänzern der Franzose Marc Adam. Bis 23. Juli sind 13 Aufführungen geplant. Die nächsten Aufführungen sind an diesem Samstag und Sonntag geplant.

Die Neustrelitzer blicken bereits auf mehr als 20 Jahre Freiluft-Theater-Tradition zurück. Vor der Corona-Zeit wurden bei den immer im Juli geplanten Festspielen bis zu 14.000 Gäste gezählt. Die GmbH ist eines von vier großen Theatern im Nordosten. Die Spielstätte auf dem Schlossberg fasst rund 1300 Zuschauer.

Der nach langer Trockenheit in vielen Teilen Mecklenburg-Vorpommern lang erwartete Regen hatte am Freitag auch den Start bei den Darß-Festspielen in Born in der Abenteurer-Reihe «Die Heiden von Kummerow» verhindert. Die Veranstalter verschoben ihre Premiere auf diesen Samstag. Dann soll es die erste Folge von «Der Freischütz» geben.

An diesem Samstag soll zudem die mittelalterliche Müritz-Saga in Waren an der Müritz ihre Saisonpremiere mit dem Stück «Des Teufels Schergen» haben.