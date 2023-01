Für die künftige Zusammenarbeit Mecklenburg-Vorpommerns mit Partnern im Ostseeraum zeichnen sich vier Hauptfelder ab. Europaministerin Bettina Martin (SPD) nannte nach einem Treffen des "MV Kooperationsrats demokratischer Ostseeraum" am Montag in Berlin die Bereiche Wirtschaft, Infrastruktur, Mobilität und Digitalisierung. Darüber hinaus seien Kultur und Wissenschaft wichtige Bereiche, bei denen auch schon an Vorhandenes angeknüpft werden könne, zum Beispiel an das Festival Nordischer Klang.