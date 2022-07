Unheilbar kranke Menschen mit geringer Lebenserwartung können sich in Stralsund künftig tagsüber in eine Klinik begeben und abends und an Wochenenden nach Hause zurückkehren. Eine Tagesklinik für Palliativmedizin hat das dortige Helios Hanseklinikum eingerichtet. Es sei das erste derartige Angebot im Nordosten, teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit. Zehn Behandlungsplätze seien in den Krankenhausplan von Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen worden.