Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt. «Sie hat sich seit Freitag, dem 24. Juni, nach positiver Testung, in häusliche Quarantäne begeben und zeigt Corona-Krankheitssymptome», teilte ihr Ministerium am Sonntag in Schwerin mit. Martin werde bis auf weiteres keine Außentermine wahrnehmen.