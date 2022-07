Rettungskräfte haben am Sonntag an der Bundesstraße 105 bei Pantelitz (Vorpommern-Rügen) einen bewusstlosen verunglückten Radfahrer gefunden. Wie ein Polizeisprecher sagte, waren die Umstände des Unfalls an der B105 zwischen Martensdorf und Stralsund noch unklar. Der 61-Jährige kam mit einer Kopfverletzung in eine Klinik nach Stralsund, zum Gesundheitszustand lägen keine genauen Angaben vor. Der Mann sei nach kurzer Bewusstlosigkeit wieder ansprechbar gewesen. Weitere Einzelheiten lägen noch nicht vor.