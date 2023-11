Die rechtspopulistische AfD sieht sich auch in MV im Aufwind. Landessprecher Holm hat Regierungsverantwortung als Ziel ausgegeben. Dabei soll die kommende Kommunalwahl helfen.

Selbstbewusst hat sich der MV-Landesverband der AfD auf das Wahljahr 2024 eingestimmt. 2024 würden die "Altparteien ihr blaues Wunder an der Wahlurne erleben", sagte der Landtagsabgeordnete Enrico Schult am Samstag auf dem Landesparteitag in Neubrandenburg. Er und der Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm wollten sich am Samstag als Landessprecher-Duo bestätigen lassen.

Rund 300 AfD-Mitglieder verabschiedeten einstimmig einen Aufruf zur Kommunalwahl im kommenden Juni. "Wir müssen regieren, das ist das Entscheidende", sagte Holm. Er hoffe, dass im kommenden Jahr mit der Kommunal- und Europawahl, aber auch bei Landtagswahlen im Osten Deutschlands dafür etwas ins Rutschen komme. Beide Sprecher appellierten an die Mitglieder bei der Kommunalwahl zu kandidieren und auch in ihrem Umfeld Menschen dazu zu motivieren. Sie zeigten sich davon überzeugt, dass dank starker AfD-Präsenz auf kommunaler Ebene von anderen Parteien beschworene Brandmauern gegen die AfD nicht funktionierten.

Der Landesverband der AfD, die das Bundesamt für Verfassungsschutz insgesamt als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft, sieht sich im Nordosten durch gute Umfrageergebnisse und einen Mitgliederzuwachs gestärkt.

Gegendemonstranten hatten in der Neubrandenburger Innenstadt Pavillons mit AfD-kritischen Botschaften aufgestellt. Auch die Polizei war rings um den Parteitag vor Ort.