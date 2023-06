An der Landesspitze der FDP in Mecklenburg-Vorpommern wächst die Sorge um eine fehlende Distanz von Parteimitgliedern zur AfD. Dem Landesvorstand liegt zu seiner Sitzung am Montag ein Beschlussantrag vor, der überschrieben ist mit "Eine echte Brandmauer gegen die AfD". Darin wird jede Form einer Kooperation zwischen Parteimitgliedern, Funktions- und Mandatsträgern ausgeschlossen. Initiatoren sind Partei-Vize Moritz Harrer und der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen, Niklas Wagner.