Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat seit ihrem Amtsantritt vor gut einem Jahr spürbar an Zustimmung in der Bevölkerung verloren. Wie eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der "Ostsee-Zeitung" (Freitag) ergab, waren Anfang 2023 nur noch 39 Prozent der Befragten mit der Arbeit der rot-roten Koalition aus SPD und Linke zufrieden. Ein Jahr zuvor hatte der Anteil noch bei 51 Prozent gelegen.