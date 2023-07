Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) hat den Kulturwissenschaftler Burkhard Bley zum neuen Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur ernannt und ihm den Amtseid abgenommen. Sie überreichte dem 57-Jährigen, der vor knapp zwei Wochen im Landtag mit deutlicher Mehrheit in das Amt gewählt worden war, am Dienstag in Schwerin die Ernennungsurkunde. Bley war zuvor schon über mehrere Jahre als stellvertretender Behördenleiter tätig. Sein neues Amt tritt er zum 11. August an.

Bis dahin steht die scheidende Landesbeauftragte Anne Drescher noch an der Spitze der Behörde. Sie hatte das Amt zehn Jahre lang ausgeübt, kam den Bestimmungen zufolge aber nicht für eine dritte Amtszeit in Frage. Martin dankte der 61-Jährigen, die bereits am Aufbau der Landeseinrichtung beteiligt war, für ihre geleistete Arbeit.

Die Behörde des Landesbeauftragten gewährt Hilfe und Beratung für Opfer der SED-Herrschaft und widmet sich der politisch-historischen Aufarbeitung der Diktaturerfahrungen. Unter der Leitung Dreschers wurden die Wirkungsbereiche ausgeweitet, etwa auf Spätfolgen für Menschen, die in DDR-Kinderheimen untergebracht waren, oder auf die Auswirkungen des Staatsdopings im DDR-Sport.