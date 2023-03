Springreiter André Thieme hat die Weltcup-Prüfung in Ocala gewonnen. Der Europameister aus Plau am See setzte sich am Sonntag (Ortszeit) beim Höhepunkt des Turniers im US-Bundesstaat Florida im Sattel seines Toppferdes Chakaria durch. Der 47-Jährige gewann vor Maria Gabriela Brugal Gasso (Dominikanische Republik) mit J'adore und Santiago Lambre (Brasilien) mit Chacco Blue II. Für ein Ticket für das Weltcup-Finale Anfang April in Omaha kommt der Erfolg zu spät. Die Qualifikation ist mit dem Turnier in Ocala beendet.