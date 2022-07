Für ihre Arbeit mit Kaltplasma zur Behandlung von Wunden hat die Greifswalder Neoplas Med GmbH ein großes japanisches Industrieunternehmen als Partner gewonnen. Der vor allem als Zündkerzen-Produzent bekannte Konzern NGK Spark Plug werde Geld aus einem 100 Millionen Euro fassenden Fonds investieren, teilten beide Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung am Montag mit. Ziel der strategischen Partnerschaft sei die Weiterentwicklung der Kaltplasma-Anwendung und die Erschließung neuer Märkte etwa in den USA oder Japan.