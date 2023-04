Für die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin ist die Saison beendet. Am Mittwoch verlor die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski beim SC Potsdam mit 0:3 (28:30, 21:25, 22:25) auch das zweite Spiel im Playoff-Halbfinale und ist damit im Kampf um die deutsche Meisterschaft ausgeschieden. Im ersten Duell der Serie "best of three" am vergangenen Samstag hatten sich die Mecklenburgerinnen mit 2:3 geschlagen geben müssen.