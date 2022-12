Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin ist der erhoffte Pokal-Coup beim favorisierten Allianz MTV Stuttgart gelungen. Im Halbfinale am Samstag setzte sich die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski beim Titelverteidiger mit 3:2 (18:25, 25:21, 18:25, 27:25, 15:8) durch und trifft nun am 26. Februar 2023 in Mannheim im Endspiel auf den SC Potsdam.