Zeugen haben auf der Insel Usedom einen schwer verletzten Radfahrer gefunden. Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der den Unfall verursacht haben und dann geflüchtet sein soll.

Die Polizei in Vorpommern fahndet nach einem Autofahrer, der im Süden der Insel Usedom einen Radfahrer angefahren und schwer verletzt zurückgelassen haben soll. Die Suche blieb bis zum Dienstagabend ergebnislos, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall hatte sich bei Dunkelheit am frühen Montagabend auf der Bundesstraße B110 zwischen Mellenthin und der Abfahrt Katschow ereignet. Der Radfahrer war in Richtung Polen unterwegs.

Am Unfallort fanden die Polizisten einen Auto-Außenspiegel mit zerbrochenem Spiegelglas. Nach ersten Untersuchungen soll der Wagen seitlich mit dem Radfahrer kollidiert sein, woraufhin dieser stürzte und sich verletzte. Der Radfahrer, dessen Identität noch nicht geklärt werden konnte, wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik nach Greifswald gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Unfallflucht und hofft auf weitere Hinweise zu dem Vorfall.

