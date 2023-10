Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Insel Usedom schwer verletzt worden. Es werde davon ausgegangen, dass ein Fahrzeug den Mann gestreift hat, teilte die Polizei mit. Am Unfallort - auf der B110 zwischen Mellenthin und der Abfahrt Katschow - wurde ein Außenspiegel mit zerborstenem Glas gefunden. Der Fahrradfahrer, dessen Identität noch unklar war, sei am frühen Montagabend gestürzt und habe sich Kopfverletzungen zugezogen. Er wird als schwer verletzt eingestuft und wurde ins Klinikum Greifswald gebracht. Den Erkenntnissen zufolge war er in Richtung polnische Grenze unterwegs.