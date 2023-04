Ein 61-jähriger Autofahrer ist seinen Verletzungen nach einem Verkehrsunfall zwischen Satow und Jürgenshagen (Landkreis Rostock) erlegen. Der Mann war am Sonntagmorgen auf der Landstraße 11 zwischen den beiden Ortschaften aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er wurde demnach durch den Unfall in seinem Auto eingeklemmt, war jedoch laut der Polizei zunächst ansprechbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus dem Fahrzeug. Er starb den Angaben zufolge auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Landstraße 11 war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges kurzzeitig gesperrt.