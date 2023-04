Ein 66-Jähriger ist nach einem Streit mit einer 37-Jährigen in Greifswald von einem Balkon gestürzt und leicht verletzt worden. Die 37-Jährige sowie eine weitere 34-jährige Frau waren erheblich alkoholisiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wiesen am Samstagmorgen demnach einen Atemalkoholwert zwischen 2,5 und fast drei Promille auf.