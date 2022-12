Mit 3,17 Promille hat sich eine Frau im Landkreis Rostock aufs Pferd gesetzt - und Polizisten angegriffen. Diese hatten die 27-Jährige in der Nähe von Klein Bartelsdorf zum Absteigen bewegen wollen, wie das Polizeipräsidium Rostock am Mittwochabend mitteilte. Eine Klärung der Situation sei aber nicht möglich gewesen, die Frau habe die Beamten sofort geschlagen und getreten. Die Polizisten brachten die Frau deshalb zu Boden und legten ihr Handfesseln an.